ZDA in EU dosegle napredek glede subvencij za električne avtomobile

Washington, 6. decembra - Predstavniki ZDA in EU so v ponedeljek po tretjem zasedanju Sveta za tehnologijo sporočili, da so dosegli napredek pri vprašanju ameriške zakonodaje, ki bo evropskim podjetjem onemogočila dostop do davčnih olajšav za električne avtomobile, vendar pa problema niso rešili. Obljubili so nadaljevanje konstruktivnih pogovorov.