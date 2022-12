Newyorške borze končale s padci

New York, 5. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. V petek objavljeni podatki o zaposlovanju v ZDA so bili namreč boljši od pričakovanih in so povečali zaskrbljenost, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve nadaljevala s svojo agresivno denarno politiko v boju proti inflaciji, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.