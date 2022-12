Celjske košarkarice po spodrsljaju v Kranju zanesljivo čez Mariborčanke

Celje, 5. decembra - Košarkarice Cinkarne Celje so v soboto v devetem krogu 1. SKL v Kranju doživele prvi poraz v tej sezoni, na današnji zaostali tekmi osmega kroga pa so na domačem parketu ukanile VBO Maribor s 87:44 (18:13, 36:21, 61:32). Celjska ekipa je po osmi zmagi na vrhu lestvice ujela Akson Ilirijo (obe osem zmag in poraz).