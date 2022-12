Donohoeju nov mandat na čelu evroskupine

Bruselj, 5. decembra - Irski finančni minister Paschal Donohoe bo tudi naslednji dve leti in pol vodil evroskupino, so danes sklenili finančni ministri držav članic območja z evrom. Donohoe je vodenje evroskupine prevzel julija 2020, drugi mandat pa bo nastopil 13. januarja 2023, so sporočili po današnjem zasedanju v Bruslju.