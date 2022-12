V Kinu Šiška deset izštekanih izvajalcev iz zadnjih treh let

Ljubljana, 6. decembra - V Kinu Šiška bo danes koncert Izštekanih 10, na katerega sta Val 202 in voditelj oddaje Jure Longyka povabila deset izvajalcev, ki so v oddaji nastopili v zadnjih treh letih. Nastopili bodo Lusterdam, Tretji kanu, Skova in Skovani, Leonart, Balladero, Robert Petan, Dežurni krivci, 3:rma, Generator in Sladica.