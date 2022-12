V DZ ob 30. obletnici prvih parlamentarnih volitev danes slavnostno

Ljubljana, 6. decembra - V DZ bodo danes s slavnostno akademijo obeležili 30 let DZ in 30. obletnico prvih parlamentarnih volitev v samostojni državi. Zbrane bosta kot slavnostna govorca nagovorila predsednik republike Borut Pahor in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, sledila bo podelitev zahvalnih listin poslancem prvega sklica in nekdanjim predsednikom DZ.