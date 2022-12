Praznične luči in okrašeni smreki tudi za bolnike in zaposlene v kliničnih centrih

Ljubljana/Maribor, 5. decembra - Pred stavbama Univerzitetnih kliničnih centrov (UKC) Ljubljana in Maribor so danes postavili božični smreki in na njiju prižgali praznične luči. Smreki iz kočevskih gozdov so bolnišnicama podarili pri Slovenskih državnih gozdovih (SiDG), kjer so ob tem UKC Maribor podarili tudi 500 kilogramov jabolk.