Ansa: Po obtožbah o zlorabi redovnic ukrepi Vatikana za patra Rupnika

Rim, 5. decembra - Proti znanemu slovenskemu patru in umetniku Marku Rupniku so bile lani vložene obtožbe o domnevnih psihičnih in spolnih zlorabah redovnic, poroča danes italijanska tiskovna agencija Ansa, sklicujoč se na sporočilo jezuitskega reda. Primer je sicer zastaral, zato ne bo kazenskega pregona, mu je pa Vatikan prepovedal nekatere dejavnosti.