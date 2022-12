V Podbrdu zaživelo novo pristajališče za helikopterje

Podbrdo, 5. decembra - Nad Podbrdom so danes odprli novo pristajališče za helikopterje, za katerega so si več let prizadevali domači gorski reševalci. Pobudi Gorske reševalne zveze Slovenije oziroma tolminski postaji gorske reševalne službe (GRS) je prisluhnila tudi Uprava RS za zaščito in reševanje, ki je za dokončanje projekta namenila slabih 7000 evrov.