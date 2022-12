Akademija gradbenih investicij v okviru GZS obeležila pet let delovanja

Ljubljana, 5. decembra - Akademija gradbenih investicij pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), v okviru katere najboljši strokovnjaki iz prakse poučujejo strokovnjake, ki vodijo ali sodelujejo v investicijskem procesu, beleži pet let obstoja. V tem času je 160 dobitnikov certifikata razvilo kompetence in se seznanilo s primeri dobrih praks, so sporočili iz GZS.