V mestu vrtnic se bodo drugo leto zbrali najboljši mladi namiznoteniški igralci na svetu

Nova Gorica, 5. decembra - Na zasedanju izvršnega odbora Mednarodne namiznoteniške zveze (ITTF), ki med 4. in 6. decembrom poteka v Amanu v Jordaniji, so odločili, da bo Nova Gorica prihodnje leto gostila svetovno prvenstvo do 15 in 19 let. Najboljši mladi namiznoteniški igralci in igralke bodo v mestu vrtnic nastopili med 24. novembrom in 4. decembrom 2023.