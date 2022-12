Danes bosta znana še zadnja četrtfinalista nogometnega SP

Ljubljana, 6. decembra - Po tem, ko so na nogometnem svetovnem prvenstvu v Katarju znani trije četrtfinalni pari, in sicer Nizozemska - Argentina, Francija - Anglija in Hrvaška - Brazilija, bo po današnjih tekmah osmine finala znan še zadnji. Ob 16. uri bosta v Al Rajanu igrala Maroko in Španija, ob 20. uri pa v Lusailu Portugalska in Švica.