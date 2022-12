Od danes precejšnja pocenitev reguliranih goriv

Ljubljana, 6. decembra - Ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest sta se opolnoči precej znižali. Bencin se je pocenil za 9,8 centa na 1,366 evra, dizel za 6,7 centa na 1,556 evra za liter. Kurilno olje se je pocenilo še bolj, in sicer za 11,4 centa na 1,192 evra na liter. Cene veljajo do 19. decembra.