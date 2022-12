Madžar nezakonito prevažal 11 tujcev

Razkrižje, 5. decembra - V nedeljo popoldne so policisti policijske postaje Ljutomer med varovanjem državne meje v Razkrižju zaustavili kombinirano vozilo madžarskih registrskih oznak. Pri kontroli vozila in potnikov pa ugotovili, da je voznik, državljan Madžarske, nezakonito prevažal 11 tujcev, zato so mu odvzeli prostost in ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.