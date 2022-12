Voznik začetnik skozi naselje s 120 kilometri na uro

Murska Sobota, 5. decembra - Policisti policijske postaje Gornja Radgona so danes v jutranjih urah med meritvijo hitrosti v naselju Radenci osebnemu vozili izmerili hitrost 120 kilometrov na uro. Vozil ga je 19-letni voznik začetnik, državljan Bosne in Hercegovine, ki ima v Sloveniji začasno prebivališče, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.