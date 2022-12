Britanski laburisti obljubljajo korenite politične reforme, tudi ukinitev lordske zbornice

London, 5. decembra - Britanska opozicijska laburistična stranka želi temeljito in trajno spremeniti politični sistem v državi. V danes predstavljenem poročilu so se zavzeli za decentralizacijo politike in obljubili ukinitev lordske zbornice, kar sta le dva v vrsti predlogov v okviru načrta ustavnih sprememb, katerih cilj je gospodarska prenova po brexitu.