Renesančne mojstrovine iz Benetk na ogled v Parizu

Pariz, 5. decembra - V Parizu so do konca marca prihodnje leto na ogled renesančne mojstrovine iz Italije, veliko jih pred tem še ni bilo na ogled zunaj Italije. Slike in kipi so iz palače Ca'd'Oro v Benetkah, enega najlepših, a malo obiskanih muzejev pri Velikem kanalu, ki so ga zaradi obnove zaprli.