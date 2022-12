Podpisani pogodbi za projekta na področju gozdarstva v okviru načrta za okrevanje

Ljubljana, 5. decembra - Na kmetijskem ministrstvu so danes podpisali pogodbi za prva dva od skupaj 10 projektov v okviru načrta za okrevanje in odpornost, ki sodijo na področje kmetijstva in gozdarstva. Gre za vzpostavitev sistema e-gozdarstvo in gradnjo centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varovanje gozdov, skupaj vredna nekaj nad 15 milijonov evrov.