V Velikih Laščah začeli graditi nov zbirni center

Velike Lašče, 5. decembra - V Velikih Laščah so začeli graditi nov zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, ki bo umeščen v poslovni coni Ločica pri Turjaku. Z njim bodo nadomestili zbirni center pri Domu krajanov Turjak, od koder so ga morali umakniti zaradi gradnje podružnične osnovne šole in vrtca.