Pogačar zmagoslavno dvignil roke tudi v Madridu, glavna cilja Tour in SP

Madrid, 5. decembra - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar tudi po koncu sezone, ki jo je že drugič končal kot številka 1 na svetu, še naprej vrti pedala. Kot je objavil v nedeljo na Instagramu ob nasmejani fotografiji z zmagoslavno dvignjenimi rokami, je osvojil dirko kriterij Madrida in postal njen prvi zmagovalec. Povedal je tudi, da ga v 2023 zanimata Tour in SP.