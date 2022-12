Izgubljene ostanke zadnjega tasmanskega tigra po 85 letih našli v muzejski omari

Hobart, 5. decembra - Avstralski raziskovalci so po 85 letih našli ostanke zadnjega znanega tasmanskega tigra, potem ko so desetletja mislili, da so jih zavrgli. Ostanke so našli shranjene v omari Tasmanskega muzeja in umetniške galerije (TMAG) v mestu Hobart, kožuh in okostje tigra pa sta sedaj na voljo za ogled v muzeju.