Na Hrvaškem vrsta prijav o domnevno podstavljenih bombah

Zagreb, 5. decembra - Iz Hrvaške danes poročajo o številnih prijavah o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah, zaradi katerih so potekale in še potekajo evakuacije. Grožnje z bombami so po 9. uri zjutraj med drugim prispele na več sodišč po državi, v sporočilih pa naj bi grozili tudi hrvaški vladi, poročajo hrvaški mediji.