V Pomurju v drugem krogu županskih volitev več tesnih izidov

Murska Sobota, 5. decembra - V Pomurju so volivci v nedeljo izbrali župane v šestih občinah, v sedmi pa županjo. V večini občin so bili izidi precej tesni, tudi v Lendavi, kjer se vrača nekdanji župan in sedanji poslanec Janez Magyar (SDS), ter v Gornji Radgoni, kjer so prvič dobili županjo, Urško Mauko Tuš (skupina volivcev). Ponekod je šlo le za nekaj deset glasov.