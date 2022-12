Pahor v kandidaturi za viceguvernerja izpostavil strokovnost, izkušnje in integriteto

Ljubljana, 5. decembra - Kandidat za viceguvernerja Banke Slovenije Marko Pahor je v svoji kandidaturi izpostavil strokovnost, izkušnje in integriteto. "Verjamem, da lahko s svojim znanjem in izkušnjami tvorno prispevam k delovanju Banke Slovenije v skupno dobro državljanov Slovenije in ostalih držav EU," je povedal v današnji javni predstavitvi.