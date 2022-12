Šest štajerskih občin v drugem krogu dobilo nove župane, Pukšiču naslednica

Maribor, 5. decembra - V šestih od osmih štajerskih občin, kjer so šli volivci v nedeljo še drugič na lokalne volitve, so dobili nove župane. Ob Celju, kjer je Bojana Šrota premagal Matija Kovač, je bilo tako še v Laškem, na območju Podravja pa v Destrniku, Dornavi, Gorišnici in Središču ob Dravi, kjer je bilo tesno. Stara župana ostajata v Mariboru in Šmartnem ob Paki.