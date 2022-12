Dragić in Čančar tokrat brez uspeha

Sacramento, 5. decembra - Slovenska košarkarja v severnoameriški ligi NBA, Goran Dragić s Chicago Bulls in Vlatko Čančar z Denver Nuggets, sta bila tokrat ob skromnih minutažah brez uspeha. Dragić je z biki gostoval pri Sacramento Kings, ki so zmagali s 110:101, Čančar pa je z zlatimi zrni v gosteh pri New Orleans Pelicans prav tako izgubil s 106:121.