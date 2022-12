Na osmih lokalnih volitvah volivci podelili štiriletni mandat 212 županom

Ljubljana, 5. decembra - Letošnje lokalne volitve so bile osme v zgodovini Slovenije in so potekale v 212 občinah. Volivci so župane za naslednje štiriletno obdobje v 165 občinah izvolili že v prvem krogu 20. novembra, v 47 občinah pa je bil potreben še drugi krog, ki je bil v nedeljo. STA objavlja tabelo z vsemi izvoljenimi župani in njihovimi predlagatelji.