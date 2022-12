Komentator Šalamon: Volivci v Kranju prepoznali delo zadnjih štirih let

Kranj, 4. decembra - Kranjčani so v drugem krogu županskih volitev nov mandat namenili aktualnemu županu Matjažu Rakovcu. Kot je za STA povedal poznavalec kranjske politike, novinar Žurnala24 Peter Šalamon, je bil takšen izid pričakovan. Volivci so prepoznali opravljeno delo zadnjih štirih let in cenili tudi mirno vodenje občine, je pojasnil.