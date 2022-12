Od skupno 212 občin jih bodo 147 še naprej vodili aktualni župani

Ljubljana, 4. decembra - Na tokratnih lokalnih volitvah so po delnih neuradnih izidih volivci še en mandat zaupali 147 aktualnim županom; 137 so jih izvolili že v prvem krogu, v drugem jih je nov mandat dobilo še deset. Znova je bil izvoljen tudi Janez Magyar, ki se iz DZ vrača na položaj lendavskega župana, ki ga je zasedal do izvolitve za poslanca letos spomladi.