Vizualizacije Nejca Bernika Plečnikovim neuresničenim načrtom vlivajo novo življenje

Ljubljana, 5. decembra - Nejc Bernik z ZRC SAZU je s pomočjo 3D modeliranja, vizualizacij, video animacij in 3D tiska ustvaril izbor digitalnih reprodukcij neuresničenih načrtov, ki jih je arhitekt Jože Plečnik pripravil za Ljubljano. Med drugim je vizualiziral Novi magistrat, pokriti Mesarski most in ikonično Katedralo svobode in jim tako vlil novo življenje.