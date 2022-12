Celjski prestol prevzel Matija Kovač

Celje, 4. decembra - Po delnih neuradnih izidih drugega kroga lokalnih volitev in vseh preštetih glasovnicah je županski prestol v Celju prevzel Matija Kovač, ki je prejel 57,8 odstotka glasov. Tako je premagal Bojana Šrota, ki je v Celju županoval 24 let. Oba sta v prvih odzivih ugotavljala, da so si občani zaželeli spremembe. Volilna udeležba je bila 43,3 odstotna.