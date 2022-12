Novi celjski župan Kovač: Zelo sem presenečen nad visokim deležem glasov

Celje, 4. decembra - Matija Kovač, ki je po delnih neuradnih izidih v Celju dobil 57,8 odstotka glasov in premagal dolgoletnega župana Bojana Šrota, je v prvem odzivu dejal, da je presenečen nad visokim deležem podpore, ki so mu jo namenili občani. Po njegovem mnenju so dali jasen znak, da je čas za spremembe. Obljuba njegove ekipe je, da bo Celje postalo skupno mesto.