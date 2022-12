Izidi smučarskih skokov v Lillehammerju

* Izidi, svetovni pokal, ženske: 1. Silje Opseth (Nor) 259,6 točke (137,5/133 m) 2. Anna Odine Stroem (Nor) 252,1 (140/129) 3. Eva Pinkelnig (Avt) 250,9 (135,5/130,5) ... 5. Ema Klinec (Slo) 239,2 (135/126) 6. Nika Križnar (Slo) 230,1 (128,5/131,5) 9. Urša Bogataj (Slo) 221,6 (127/132) ... - brez finala: 32. Nika Prevc (Slo) 34. Maja Vtič (Slo) 37. Katra Komar (Slo) * Svetovni pokal, skupno (4/26): 1. Eva Pinkelnig (Avt) 300 točk 2. Silje Opseth (Nor) 247 3. Katharina Althaus (Nem) 240 ... 6. Nika Križnar (Slo) 158 8. Ema Klinec (Slo) 111 10. Urša Bogataj (Slo) 109 23. Nika Prevc (Slo) 45 * Pokal narodov: 1. Avstrija 614 2. Norveška 564 3. Nemčija 452 4. Slovenija 423 ...