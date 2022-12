Izidi superveleslaloma v Lake Louisu

* Izidi: 1. Corinne Suter (Švi) 1:20,75 2. Cornelia Hütter (Avt) 1:20,77 +0,02 3. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:20,91 +0,16 4. Mirjam Puchner (Avt) 1:21,01 +0,26 5. Sofia Goggia (Ita) 1:21,11 +0,36 6. Elena Curtoni (Ita) 1:21,14 +0,39 7. Ramona Siebenhofer (Avt) 1:21,26 +0,51 8. Marie-Michele Gagnon (Kan) 1:21,48 +0,73 9. Laura Pirovano (Ita) 1:21,51 +0,76 10. Jasmine Flury (Švi) 1:21,53 +0,78 ... 29. Ilka Štuhec (Slo) 1:22,41 +1,66 ... * Vrstni red v svetovnem pokalu: - skupno, ženske: 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 265 točk 2. Sofia Goggia (Ita) 245 3. Wendy Holdener (Švi) 240 Corinne Suter (Švi) 240 5. Petra Vlhova (Slk) 220 6. Anna Swenn-Larsson (Šve) 180 7. Sara Hector (Šve) 167 8. Mirjam Puchner (Avt) 145 9. Cornelia Hütter (Avt) 140 10. Ragnhild Mowinckel (Nor) 135 ... 17. Ana Bucik (Slo) 96 21. Ilka Štuhec (Slo) 92 41. Neja Dvornik (Slo) 36 ... * Posebni seštevek discipline, superveleslalom: - ženske: 1. Corinne Suter (Švi) 100 2. Cornelia Hütter (Avt) 80 3. Ragnhild Mowinckel (Nor) 60 4. Mirjam Puchner (Avt) 50 5. Sofia Goggia (Ita) 45 ... 29. Ilka Štuhec (Slo) 2