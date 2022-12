Pinkelnig na vrhu v Lillehammerju, tri Slovenke med deset

Lillehammer, 4. decembra - Avstrijska smučarska skakalka Eva Pinkelnig (133,6 točke), najboljša v svetovnem pokalu to zimo, vodi po prvi seriji tekme svetovnega pokala v Lillehammerju na veliki skakalnici. Dobro so nastopile tudi tri Slovenke, ki so po polovici med najboljšo deseterico. Ema Klinec (129,2) je četrta, Nika Križnar (121,5) šesta, Urša Bogataj (115,5) pa osma.