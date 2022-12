Kranjska županska kandidata nestrpno čakata prve rezultate

Kranj, 4. decembra - Kranjska županska kandidata Matjaž Rakovec (SD) in Ivo Bajec (SDS, NSi, SLS, Zeleni Slovenije) nestrpno čakata na objavo prvih izidov drugega kroga županskih volitev. Že pred zaprtjem volišč sta prišla v mestno jedro med svoje podpornike in v medijsko središče. Oba sta dobro razpoložena in računata na zmago.