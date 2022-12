Vreme: Oblačno

V ponedeljek bo v vzhodnih krajih povečini suho vreme, drugod bo občasno še deževalo. Ob morju bo pihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na torek bodo padavine prehodno zajele vso Slovenijo in do jutra ponehale. V torek čez dan se bo delno zjasnilo, po nižinah v notranjosti bo marsikje vztrajala megla ali nizka oblačnost. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno in po nižinah megleno. V četrtek se bo pooblačilo, na zahodu bo proti večeru pričelo deževati.

Vremenska slika: Nad jugozahodnim delom Evrope je ciklonsko območje. Z južnim vetrom v višinah k nam priteka dokaj topel in vlažen zrak, v spodnjih plasteh ozračja pa še prevladuje šibak veter vzhodnih smeri.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo oblačno, občasno bo deževalo. Več dežja bo v krajih zahodno od nas. V ponedeljek bo v krajih vzhodno od nas suho vreme, drugod bo občasno še deževalo. Ob severnem Jadranu bo pihal jugo.