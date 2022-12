Kaczynski: Nemčija želi prevlado v Evropi

Varšava, 4. decembra - Vodja konservativne poljske vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslaw Kaczynski je obtožil Nemčijo, da želi prevlado v Evropi. Kot je dejal, želijo Nemci z miroljubnimi sredstvi doseči to, kar so nekoč želeli doseči z vojaško silo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.