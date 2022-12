Brazilci in Hrvati v vlogah favoritov na današnjih tekmah nogometnega SP

Ljubljana, 5. decembra - Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Katarju bo danes znanih že šest četrtfinalistov. Po Nizozemski, Argentini, Franciji in Angliji se bodo danes v osmini finala za mesto med osem borile Japonska in Hrvaška ter Brazilija in Južna Koreja. Prva tekma se bo v Al Vakri začela ob 16., druga, kjer bo četrti sodnik Slavko Vinčić, pa v Dohi ob 20. uri.