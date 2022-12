Izidi nordijske kombinacije v Lillehammerju

* Izidi: - moški: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 24:49,2 2. Jens Luraas Oftebrö (Nor) + 47,5 3. Vinzenz Geiger (Nem) 1:02,7 4. Johannes Rydzek (Nem) 1:03,4 5. Mario Seidl (Avt) 1:03,5 6. Laurent Muhlethaler (Fra) 1:04,8 ... 30. Gašper Brecl (Slo) 3:39,9 48. Erazem Stanonik (Slo) 6:33,3 - vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Jarl Magnus Riiber (Nor) 398 2. Jens Luraas Oftebrö (Nor) 350 3. Julian Schmid (Nem) 293 4. Ryota Yamamoto (Jap) 248 5. Matteo Baud (Fra) 198 ... 36. Gašper Brecl (Slo) 11