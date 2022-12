Opec+ z dogovorom o ohranitvi ravni proizvodnje nafte

Dunaj, 4. decembra - Članice razširjene skupine držav proizvajalk nafte (Opec+), med katerimi sta tudi Rusija in Savdska Arabija, so danes na zasedanju odločile, da bodo ohranile trenutno raven proizvodnje nafte. S tem so ostale pri oktobra dogovorjenem zmanjšanju proizvodnje za dva milijona sodov na dan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.