Roparja grozila s pištolo, ukradla nekaj bankovcev in pobegnila

Ljubljana, 4. decembra - Ljubljanski policisti so bili v petek popoldne obveščeni o ropu v eni od trgovin na območju Viča. Neznana storilca sta vstopila v prodajalno in od uslužbenke zahtevala denar. Eden od njiju je imel pri sebi pištolo, drugi pa je v rokah držal nevaren predmet. Iz blagajne sta odtujila nekaj bankovcev in peš pobegnila s kraja dogodka.