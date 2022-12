Vreme: Oblačno

Ljubljana, 4. decembra - Danes bo oblačno, občasno bodo padavine. Po nižinah bo deževalo, le v gornjesavski dolini bo lahko snežilo. Burja na Primorskem bo oslabela, popoldne bo ob morju zapihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem od 9 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo v vzhodnih krajih povečini suho vreme, drugod bo občasno še deževalo. Ob morju bo pihal jugo. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V torek se bo delno zjasnilo, po nižinah v notranjosti bo marsikje vztrajala megla ali nizka oblačnost. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno in po nižinah megleno.

Vremenska slika: Nad jugozahodnim delom Evrope je ciklonsko območje. Z južnim vetrom v višinah k nam priteka dokaj topel in vlažen zrak, v spodnjih plasteh ozračja pa še prevladuje šibak veter vzhodnih smeri.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno, občasno bo deževalo. Več dežja bo v krajih zahodno od nas. Ob severnem Jadranu bo dopoldne še pihala burja, popoldne pa bo zapihal jugo. V ponedeljek bo v krajih vzhodno od nas suho vreme, drugod bo občasno bo deževalo. Predvsem v Kvarnerju bo pihal jugo.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vremenski vpliv obremenilen, veliko ljudi bo imelo z vremenom povezane težave.