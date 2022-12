Dallas Mavericks ob 30 točkah Dončića visoko zmagali v New Yorku

New York, 4. decembra - Košarkarji Dallas Mavericks so dosegli tretjo zmago v zadnjih devetih nastopih v ligi NBA in so znova pri 50-odstotnem izkupičku 11-11. V Madison Square Gardnu so premagali New York Knicks s 121:100. Luka Dončić je v slabih 30 minutah na parketu ob metu 11:21 dosegel 30 točk, in zbral osem skokov ter sedem podaj.