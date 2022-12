ACH še tretjič letos boljši od Calcita

Ljubljana, 3. decembra - V 10. krogu državnega odbojkarskega prvenstva sta se še drugič v prvenstvu in tretjič v sezoni merila najboljša slovenska kluba ACH Volley in Calcit. Tokrat prvič v Kamniku, kjer so domači do konca ogrožali tretjo zmago Ljubljančanov, a ostali praznih rok, po ogorčenem ter izenačenem boju je vodilni ACH zmagal s 3:2.