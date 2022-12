Mariborčanke izgubile točko proti GEN-I Volleyju

Ljubljana, 3. decembra - Odbojkarice Nove KBM Branik in GEN-I Volleyja so odigrale najbolj zanimivo tekmo 10. kroga državnega prvenstva. Mariborčanke so bile v vlogi favoritinj, a so se morale za zmago namučiti, izid tekme je bil 3:2. S 3:2 je v gosteh zmagal tudi Sip Šempeter, boljši je bil od Formisa.