Na Otoku pozivi k previdnosti zaradi številnih primerov škrlatinke

London, 3. decembra - Britanske zdravstvene oblasti so zaradi številnih primerov okužb s streptokokom A pri otrocih starše in pediatre pozvale k previdnosti. Na Otoku letos beležijo precej več primerov škrlatinke in drugih bolezni, ki jih povzroča streptokok A, kot običajno, od septembra je za posledicami okužb umrlo že šest otrok, poroča BBC.