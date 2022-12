Izidi smuka v Beaver Creeku

* Izidi: 1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:42,09 2. Marco Odermatt (Švi) 1:42,15 +0,06 3. James Crawford (Kan) 1:42,88 +0,79 4. Matthias Mayer (Avt) 1:42,89 +0,80 5. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:43,03 +0,94 6. Romed Baumann (Nem) 1:43,08 +0,99 7. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 1:43,15 +1,06 8. Matthieu Bailet (Fra) 1:43,31 +1,22 9. Beat Feuz (Švi) 1:43,33 +1,24 Niels Hintermann (Švi) 1:43,33 +1,24 ... 21. Martin Čater (Slo) 1:43,88 +1,79 41. Miha Hrobat (Slo) 1:45,07 +2,98 61. Nejc Naraločnik (Slo) 1:48,81 +6,72 ... * Vrstni red v svetovnem pokalu: - skupno, moški: 1. Marco Odermatt (Švi) 340 točk 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 280 3. Matthias Mayer (Avt) 160 4. Daniel Hemetsberger (Avt) 140 5. Vincent Kriechmayr (Avt) 123 6. Matthieu Bailet (Fra) 93 7. James Crawford (Kan) 86 8. Žan Kranjec (Slo) 80 Romed Baumann (Nem) 80 10. Beat Feuz (Švi) 74 ... 28. Martin Čater (Slo) 31 30. Štefan Hadalin (Slo) 29 46. Miha Hrobat (Slo) 15 ... * Posebni seštevek discipline, smuk: - moški: 1. Alexander Aamodt Kilde (Nor) 200 točk 2. Marco Odermatt (Švi) 140 3. Daniel Hemetsberger (Avt) 104 4. Matthias Mayer (Avt) 100 5. Beat Feuz (Švi) 74 ... 19. Martin Čater (Slo) 20 23. Miha Hrobat (Slo) 15