Pahor v Trstu pozval slovenski narod, naj gre pogumno naprej in pazi na jezik

Trst, 3. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je danes ob obisku pri Slovencih v Trstu pozval slovenski narod, naj gre pogumno naprej, ohrani razlike in pazi na svoj jezik. "Hkrati pa dajmo krila naši skupni evropski identiteti," je dejal. Predsednika krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji sta se mu zahvalila za sodelovanje in prizadevanja za dialog.

Pahor se je na slovesnosti v tržaškem Narodnem domu zahvalil vsem rojakom za sodelovanje in poudaril, da je bilo že veliko narejenega, veliko pa je še treba narediti. Kot primer tega, kaj Slovenci lahko naredijo, če delajo skupaj, pa je izpostavil Narodni dom, ki je znova v rokah slovenske skupnosti.

"Pripadamo čudovitemu narodu, ki je znal iz svojih zgodovinskih izkušenj, ki so bile tudi grenke, povleči nekaj naukov in je z ustanovitvijo države ustanovil sebi pomembno orodje nadaljnjega razvoja," je dejal. "Pojdimo s pogumom naprej, ohranimo razlike, ker nas bogatijo, bodimo demokratičen narod in pazimo na svoj jezik in vse, kar določa - kulturo, zavest, identiteto," je pozval. Dodal je, da je treba dati krila tudi skupni evropski identiteti, ker nenazadnje varuje tudi našo narodno skupnost.

"Med vašim mandatom smo začutili, da ste tudi naš predsednik," je poudarila predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) Ksenija Dobrila in spomnila, da je Pahor obiskal Slovence na Videmskem, Goriškem in Tržaškem. Po njenih besedah je pokazal, da je vredno vlagati v sožitje, dialog in spravo.

"Niste pa samo človek besed, ste človek dejanj," je izpostavila Dobrila. "Pod vašim budnim očesom in ob sodelovanju diplomacije se je zgodil 13. julij 2020," je dodala in ob tem spomnila na predsednikove zasluge za vrnitev Narodnega doma slovenski skupnosti.

Predsednik je na slovesnosti orisal nekaj dogodkov, ki so privedli do tega, da sta 13. julija 2020 z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello sto let po fašističnem požigu Narodnega doma v Trstu skupaj prisostvovala podpisu dokumenta o prenosu lastništva te zgradbe v roke slovenske manjšine.

Pri tem je izpostavil, da sta prav predsednika krovnih organizacij manjšine, ki sta bila pripravljena preseči razlike v stališčih, odločilno vplivala na to, da je Narodni dom znova v slovenskih rokah.

"Razdirati in deliti je lahko, graditi sožitje ob spoštovanju medsebojnih razlik pa je veliko težje," pa je dejal predsednik Sveta slovenskih organizacij (SSO) Walter Bandelj. Prizadevanja predsednika za dialog in spravo je primerjal s posajenimi semeni, ki kažejo tudi na vizijo prihodnosti.

Bandelj je kot nepozabna trenutka v dveh zaporednih mandatih odhajajočega predsednika izpostavil dogodka v Bazovici in Celovcu. Julija 2020 sta Pahor in italijanski predsednik Sergio Mattarella, držeč se za roke, položila venca k spominskima obeležjema bazoviškim junakom, žrtvam fašizma, ter na bazoviški fojbi žrtvam povojnega revolucionarnega nasilja. V Celovcu pa se je avstrijski predsednik Alexander van der Bellen ob 100. obletnici koroškega plebiscita koroškim Slovencem v slovenščini opravičil za krivice in zamude pri uresničitvi njihovih ustavnih pravic.

Dobrila in Bandelj sta predsedniku Pahorju danes ob koncu slovesnosti podarila sliko Narodnega doma slikarja Štefana Turka.

Slovenski predsednik ima danes v Trstu na programu tudi obisk sedeža Primorskega dnevnika. Tržaškemu časniku je Pahor leta 2015 podelil državno odlikovanje srebrni red za zasluge, med drugim za prispevek k ohranjanju nacionalne pripadnosti Slovencev v Italiji.

Pahor je Trst obiskal pred poslovilnim srečanjem z italijanskim predsednikom Mattarello v ponedeljek v Rimu. To bo njuno zadnje srečanje, preden bo Pahorja tik pred božičem v predsedniški palači nasledila Nataša Pirc Musar.