Kontiolahti, 3. decembra - Moški sprint v Kontiolahtiju na Finskem je potrdil razmerje moči v svetovnem pokalu 2022/23. Na prvih 18 mestih so tekmo končali reprezentanti iz štirih držav in Švicar Nicklas Hartweg. Do točk sta prišla tudi Slovenca Jakov Fak in Alex Cisar.